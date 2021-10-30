星座運勢網站「星座上上簽」分享，天秤座、雙子座、雙魚座的女人很會說話，嘴巴非常甜，三言兩語就能逗得旁人心花怒放，因此受到眾人的喜愛。

▍1.天秤座

天秤女擅長社交，觀察力很強，總能在短時間內摸透一個人的喜好，又很會察言觀色，她們通常又長得漂亮、會打扮、氣質好，態度溫和，給人的第一印象非常好，大家都喜歡和她們相處。天秤女說話時很懂得如何拿捏分寸，總是能把人誇得恰到好處，給人真誠的感覺，而不是讓人覺得油嘴滑舌，她們嘴巴甜，說話說到對方的心坎裡，讓人感到很暖心。

▍2.雙子座

雙子女頭腦靈活，而且擁有絕佳的口才，原本就是伶牙俐齒的人，她們會罵人也會哄人，端看她當下的心情如何，當她們想要逗一個人開心時，甜言蜜語是一套接著一套輪番上陣，讓人聽了笑得合不攏嘴，立刻體會到什麼是被捧上天的感覺，只要她有心經營，受到眾人歡迎簡直是易如反掌的事。

▍3.雙魚座

雙魚女性格浪漫溫柔，給人一種知性的感覺，通常在初次見面時能給人很好的印象，她們說話輕聲細語，又很謙和，就算心情不好，或是感覺不爽，也不會直接表達出來，她們有很強的同理心，會站在對方的立場思考，因此說出口的話往往讓人覺得非常體貼，這樣貼心的女孩當然能受到大家的歡迎。