高通上季業績報喜、本季展望樂觀，美國晶片股點火，標普500指數及那斯達克指數再寫收盤新高，費半指數亦創歷史高點，僅道瓊工業指數遭銀行股拖累而收跌。今日台股由電子股、面板股領軍，開漲18.3點、報17097.16點，盤中漲幅不斷擴大，時至午盤突破11月2日高點，晶圓雙雄尾盤拉抬，大盤收漲218.04點或1.28%，報17296.9點今日最高，成交量為3235.06億元。本周上漲309.49點或1.82%，周線連5紅。

今日外資(不含外資自營商)買超265.5242億元，投信買超4.9719億元，自營商買超12.6545億元，三大法人買超283.15億元。外資今轉為買超，本月來累計買超216.57億元，今年來累計賣超5408.89億元。

盤面上，類股漲多跌少，化工股收漲2.24%領先，元禎(1725)、永光(1711)、三福化(4755)、中華化(1727)及三晃(1721)強勢表態、同步飆漲9%以上。航運股收漲2.2%緊追在後，長榮(2603)收漲4.11%領漲，同為貨櫃大老的萬海(2615)收漲約2%、陽明(2609)收漲1.42%；全球航空市場復甦在望，長榮航(2618)、華航(2610)分別收漲2.86%、1.82%。半導體收漲2.14%，由聯詠(3034)收漲停最突出，元老級矽智財(IP)的智原(3035)下半場開始急拉，最終逆轉勝、收漲3.41%。台股幾家歡樂幾家愁，鋼鐵收跌0.6%最弱勢，營建、觀光、電器電纜、橡膠及汽車股臉上無光，跌幅落在0.05%～0.45%不等。

晶圓雙雄ADR收紅，股價攜手走高。台積電ADR大漲逾3%，台積電(2330)受此激勵，開高11元站上598元，晨盤貢獻大盤指數約92點，成為大盤上漲的主力之一，收漲2.21%、站回600元。聯電ADR小漲0.75%，聯電(2303)10月營收191.59億元史上最優，並創下單月歷史新高，今早股價應聲上漲，收漲3.07%，挑戰60元成功。面板股近期重返多頭懷抱，股價虎虎生風，面板三虎今喜收季線；受惠Q3財報亮眼，美系外資喊買加持，友達(2409)最終上漲5.61%、收20.7元；群創(3481)勁揚7.35%、收18.25元；彩晶(6116)今起祭庫藏股，推動股價向上，盤中一度大漲7%，最終上漲5.88%、收15.3元。ABF載板三雄續強，南電(8046)翻紅收漲4%、欣興(3037)收漲2.6、景碩(3189)收漲3.1%。IC設計高價股掀起比價效應，股價上演大車拚，股王矽力-KY(6415)股價可說是「沒有最高只有更高」，盤中站上4995元天價，劍指5字頭雄心可鑒，最終上漲3.45%、收4950元；股后信驊(5274)收漲0.76%、報2650元，力旺(3529)收漲2.27%、報2475元，譜瑞-KY(4966)收漲3.33%、報1860元，僅祥碩(5269)開高走低，收跌3.31%、報1605元。

美股收漲、亞股走跌，台股今日表現有撐、大漲218點作收，電子重回主流，資金占比逾67%，半導體也占了34%左右，成為今日兩大要角。不過，今日國內股匯卻脫鉤，新台幣午盤回測27.9元。展望後市，大展投顧總經理賴建承分析，目前資金活水不如以往豐沛，類股輪動加速，外資買盤不積極，內資逢高獲利了結，加上融資位處於高檔，顯示籌碼凌亂。短線留意10月營收與Q3財報，市場仍聚焦元宇宙、電動車、低軌道衛星及第三代半導體。

MSCI季度調整將於台北時間11月12日凌晨公告，11月30日盤後生效，統一投顧預期台股權重屆時將小幅調降。