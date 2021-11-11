美股收黑，台股今(11日)開盤以17527.18點開出後，指數下探17400點，觸及17403.48點，下跌逾150點，台積電10月營收呈現月減，今開盤下挫12元，以600元開出，聯電開在62.4元，聯發科開在936元，跌幅都逾1%，而近期十分火熱的宏達電今開盤下跌4.6元，以85元開出，跌幅5.13%。

美國周三(10日)公布10月消費者物價飆升，加深市場對通膨的擔憂，美股4大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌240.04點，跌幅0.66%，以36079.94點作收；標準普爾指數下跌38.54點，跌幅0.82%，收在4646.71點；那斯達克指數下跌263.84點，跌幅1.66%，收在15622.71點；費城半導體指數下跌107.55點，跌幅2.83%，收在3693.02點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌2.94%，聯電ADR下跌1.25%，日月光ADR也下跌2.77%。

台股10日在平盤上下約50點間小幅震盪，尾盤在台積電大單敲進下，終場收在17559.65點，上漲18.29點，成交值3503億元，三大法人同步買超，投信買超10.38億元最多，自營商買超5.33億元，外資及陸資買超0.29億元，合計買超16億元。