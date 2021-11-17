投信法人表示，台股基本面優異，企業獲利佳將支撐台股高評價表現，預期在全球半導體需求上升帶動下後市仍可期，研判外資保守、大盤高檔震盪整理期間，業績中小型股較受資金青睞，建議可布局台股中小股票型基金掌握投資機會。
據統計，台股加權股價報酬指數表現亮眼，台股中小股票型基金表現更勝一籌。理柏資訊統計，主動式操作的台股中小股票型基金今年來類型平均報酬18％，績優基金績效甚至有2～3成。
復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，預期未來五年手機及車用半導體需求增加五成以上，資料中心需求也將加倍成長，台灣是全球半導體供應鏈重鎮將持續受惠，加上5G及AIoT、電動車等創新科技蓬勃發展，將支持台股長期走多，預估業績好的公司經過本波修正後，年底有望再走一波行情，或是有新的投資題材將嶄露頭角。
復華投信表示，觀察近期資金流向，盤面類股輪動快速，資金將較青睞業績題材電子及傳產等中小型股，預料將增添中小股票型基金動能，近期行情波動修正，正是單筆分批布局、定時定額參與中長線成長的好時機。
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