美股科技股領跌，台股開低震盪收連三黑，外資也反手擴大賣超，加上國際美元轉強，新台幣應聲走貶，但出口商拋匯支撐，使得跌幅縮小，終場收在27.809元兌1美元，貶值2.6分，終結連續三個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量6.91億美元。

外匯交易員表示，國際美元指數又衝破96至逾一年高點，且美股回檔整理，S&P500、那斯達克、費城半導體三大指數全部回落，台股也跟著跌，最後重挫137點至17666點，加上外資擴大賣超台股新台幣128億元，拖累新台幣轉貶，跌破27.8元價位。但滿手美元的出口商，看到新台幣走跌即進場拋匯，貶幅也趨於收斂。

外匯交易員認為，外資雖擴大賣超，但暫時還沒有啟動匯出，在匯市有買有賣，新台幣僅在27.8元上下徘徊，並未加大貶勢，尤其月底接近，出口商拋匯作帳需求，仍提供新台幣支撐，除非接下來外資加大匯出力道，否則新台幣短線最多就是偏弱整理格局。