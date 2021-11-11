美股收黑，台股今(11)日在台積電等權值股走弱，貨櫃三雄尾盤出現調節賣壓，終場加權指數收在17452.52點，下跌107.13點，成交值放量至4001億元，三大法人聯手賣超79.62億元。

三大法人同步轉為賣超，外資及陸資賣超70.66億元最多，自營商賣超5.75億元，投信賣超3.21億元，合計賣超79.62億元。

台積電開盤即下挫12元，以600元開出，盤中力守600整數大關，拖累大盤指數早盤跌逾150點，下探17403.48點，最後收在606元，跌幅0.98%；聯電10月營收雖創單月新高，股價一樣受挫，以62.2元，跌幅1.43%；聯發科開盤跌逾2%，以936元開出後，跌幅收斂，盤中一度翻紅，終場收954元，跌幅0.42%；元宇宙概念股宏達電也開低走低，儘管早盤一度回到平盤之上，但午盤過後一度被打到跌停，收在82.7元，跌幅7.7%。

航空雙雄華航、長榮航今日漲勢依舊，都有半根以上漲停，股價來到近10年的新高，華航收在25.35元，漲幅9.27%，長榮航收在27.1元，漲幅5.24%；貨櫃三雄則是開高走低，尾盤出現調節賣單，萬海終場以跌停159.5元作收，長榮收在109.5元，跌幅8.75%，陽明收在106元，跌幅7.83%。