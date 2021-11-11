受到通膨疑慮升高，美國股市收跌，尤其科技股跌幅較重，費城半導體指數重挫2.83%，台積電美國存託憑證（ADR）跌近3%。台積電(2330)今天股價走勢疲弱，開盤下跌12元為600元，盤中跌幅略收斂，跌8元至604元，仍守住600元大關。

美股周三科技股下跌，費半指數從高點回落，單日下跌107.55點，跌幅2.83%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.58美元至118.2美元，跌幅2.94%。

台積電周三收高至612元，外資連四天共買超48835張，推升台積電本周以來股價上漲。

但今早隨著美股急挫，台積電開盤跳空開低為600元，下挫12元，也影響大盤指數約百點。

台積電10月因出貨減少影響，營收比9月新高減少11.9%至1345.39億元。由台積公司展望來看，台積電11月及12月業績可望回升，台積公司對第四季營運持續樂觀，營收將再創新高，公司預估本季營收將達154億至157億美元，約將季增4.5%。