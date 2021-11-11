美國就業市場持續好轉，美國勞工部11月10日公布最新數據，，截至11月6日當周，初領失業金人數26.7萬人，續創去年2020年3月14日當周以來新低，續領失業金人數較前周修正值增加、來到216萬人，美國10年期公債殖利率來到 1.57%。美股周四(11日)開盤走低、電動車大廠特斯拉續彈2%。

截至台灣時間11日晚間10點40分，道瓊工業平均指數下跌82.88點或0.23%、暫報36,007.52點；標普500指數上漲7.95點或0.17%、暫報4,654.40點；那斯達克指數上漲92.62點或0.59%、暫報15,716.00點；費城半導體指數上漲30.53點或0.84%、暫報3,724.30點。

5大科技巨頭股價齊揚，特斯拉股價漲2.49%、暫報1,090.14美元。NVIDIA股價漲2.09%、暫報300.74美元；AMD股價漲1.04%、暫報141.05美元；英特爾跌0.049%、暫報50.66美元；高通漲1.35%、暫報161.72美元；格芯漲2.08%、暫報58.89美元。

美國電動車製造商Rivian上市首日股票直接大漲逾20%，周四開盤續揚8%；線上分期貸款平台 Affirm開出亮眼財報、擴大與電商巨頭亞馬遜業務合作後，股價漲14.11%、暫報154.51美元。

台積電ADR股價漲0.76%、暫報119.06美元；聯電ADR股價漲0.81%、暫報11.20美元；日月光ADR股價漲0.61%、暫報7.41美元；中華電ADR股價平盤、暫報40.23美元。

特斯拉執行長馬斯克依照推特投票結果，將特斯拉股票10%持股賣出，導致該公司股價本周一度重挫13%，從SEC監管文件顯示，馬斯克執行賣股，創下2016年以來首例，但從資料來看，馬斯克每股賣出價格介於 1100 到 1200 美元，顯示馬斯克在發起投票詢問前，就有意賣出股票。