消息面：

1.美國商務部公布，10月零售銷售額連續第三個月揚升，經季調後月增1.7%，遠優於9月上修後的月增0.8%，並超出市場預估的月增1.4%。排除汽車的零售銷售額月增1.7%，亦優於市場預期（月增1%）。

2.美國10月出口物價月漲1.5%，超出市場預期的漲0.9%。進口物價月漲1.2%，亦高於市場預期的月漲1%。

3.美國9月企業庫存月增0.7%，符合市場預期。

4.美國總統拜登宣布將於4日內決定聯準會主席提名人選。拜登上周分別會見了現任聯準會主席鮑爾，以及聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）。

5.全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國11月房市指數為83，高於市場預期（80）及10月數據（80）。

6.美國10月工業生產月增1.6%，遠超出市場預估的月增0.7%。製造業生產指數月增1.2%，超出市場預期（上揚0.7%），並創下逾兩年半來最大升幅。產能利用率達76.4%，優於市場預期（75.8%）。

7.美國零售銷售數據意外強勁，顯示通膨高漲並未衝擊消費意願，周二美元改寫16個月新高。尾盤ICE美元指數漲0.385%，報95.898，盤中一度升站上95.928，創下去年7月來新高。歐洲疫情嚴峻，歐元走軟，尾盤跌0.43%，報1.13175美元，盤中一度跌至1.1315美元，創下去年7月來新低。英國就業數據優於預期，英鎊漲0.1%，報1.3429美元。

8.市場消息多空交雜，周二國際油價漲跌互見，紐約期油收跌12美分或0.15%，報每桶80.76美元。倫敦布蘭特期油收漲38美分或0.46%，為每桶82.43美元。國際能源署（IEA）將布蘭特期油今明兩年的價格預測分別上修至每桶71.5美元與79.4美元，但也預期美國產量將增加。石油輸出口國組織（OPEC）秘書長Mohammad Barkindo表示，油市料將自下月起出現供應過剩的情況。

9.美國零售數據報喜，美元走強，國際金價連跌第二天。紐約期金收跌12.5美元或0.7%，報每盎司1854.1美元。現貨金尾盤跌0.6%，為每盎司1851.8美元，盤初一度站上1876.9美元，創下6月14日以來新高。