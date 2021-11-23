歐元區商業活動意外地在11月加速，並且無視於新一波的新冠病毒和封鎖影響；另外資料也顯示，物價壓力再次上揚。

IHS Markit的歐元區11月綜合PMI初值來到55.8，高於10月的54.2。該讀數也超越了路透對每位經濟學家的調查，該調查的預測平均為53.2。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，歐元區11月商業活動的更強勁擴張，與經濟學家對經濟放緩的預期相悖，但是不太可能阻止歐元區在第四季遭遇到經濟成長放緩的趨向。

歐元區服務業PMI從54.6升到56.6，亦遠高於路透預測，路透調查的預期為53.5。

但是服務業樂觀情緒減弱，因為新一輪的社交封鎖可能對服務業產生更大影響。商業預期指數從69.0降到66.6。

製造業活動依然保持強勁，工廠PMI從58.3升到11月的58.6。衡量產出的指數從53.3升到53.8。

需求依然強勁，工廠有能力將原物料上漲的成本轉嫁到客戶。產出價格指數從72.6躍升到74.3。

這也讓人們對歐洲央行的看法產生懷疑，即通膨的上升是暫時性的看法。