歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)在周日接受媒體訪問時指出，ECB在明年初很可能會終止傳染病時期的購債計畫，但是拉加德補充表示，ECB仍然有很多其它的購買計畫。

ECB支援的傳染病緊急購買計畫(PEPP)，已經讓義大利、西班牙、葡萄牙、希臘等債券較脆弱的市場在疫情肆虐期間仍可以處於資金寬鬆，民眾和企業仍可以自由地借貸和消費。

拉加德說，「在目前的情況下，預計我們將從明年初開始將不會執行進一步的PEPP債券購買。但這並不意味者PEPP將完全地終止，不要忘記，我們的工具箱中還有其他的購買方案」。

在拉加德發表該言論之際，ECB兩位政策官員此前表示，新冠病例數的飆升，以及新變異株病的出現，對歐元區經濟帶來新挑戰。

拉加德還表示，ECB在必要時，以及物價持續上漲2%時會對利率採取行動。但她預計通膨將在明年1月開始下降，「預計通膨上升不會持續下去，明年會再次平靜下來，從1月開始，我們預計通膨率會開始下降」。