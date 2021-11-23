澳洲11月綜合PMI升至55 創五個月新高 22:002021/11/23 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲經濟逐步解封，商業活動也逐漸恢復熱絡。根據研究機構IHS Markit 23日公布，澳洲11月綜合採購經理人指數（PMI）初值由前月的52.1升至55，寫下5個月新高紀錄。服務業PMI由51.8勁升至55，大幅優於市場預期的52.7。 《國際經濟》歐元區11月商業活動意外強勁 綜合PMI升至55.8 勞參率回升至59％以上 10月失業率 近半年最低 伸興越南廠產能預計11月底先回升至七成 朴信惠姊弟戀懷孕了 明年1月帶球嫁交往4年崔泰俊 #PMI #綜合 #澳洲 #升至 #解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 越南股市外資內需資金湧進 後市可期 17:032021/11/23 財經 大陸公募基金逼近9000檔 規模24.4兆人民幣創歷史新高 19:582021/11/23 兩岸 10月國銀房貸建融增7億呆帳 一年來單月新高 17:492021/11/23 財經 傳五眼聯盟正商討 外交抵制北京冬奧 04:102021/11/23 話題觀察 供應依舊吃緊 美10月成屋銷售升至9個月高點 08:582021/11/23 財經 歐洲又爆封城 股匯警報響 04:102021/11/23 全球財經 超狂！上市櫃前三季營收、獲利雙創十年新高 19:142021/11/23 財經 高端疫苗 取得澳洲審查資格 04:102021/11/23 證券．權證 童綜合 高壓氧治療中心啟用 04:102021/11/23 產業特刊 財經熱門新聞 受惠元宇宙超級循環 里昂欽點台股11尖兵 - 財經要聞 - 工商時報 老美不給賣EUV機台...營收恐不妙 ASML這點卡關無法出貨陸廠 - 財經 大到不能倒 六家系統重要銀行已交生前契約 - 財經 - 工商 鮑爾續任Fed主席利多出盡？ 美股4大指數開低 ZOOM崩15％ - 財經 央行總裁「買不起先租房」惹眾怒 內行人1句話揭殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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