澳洲經濟逐步解封，商業活動也逐漸恢復熱絡。根據研究機構IHS Markit 23日公布，澳洲11月綜合採購經理人指數（PMI）初值由前月的52.1升至55，寫下5個月新高紀錄。服務業PMI由51.8勁升至55，大幅優於市場預期的52.7。