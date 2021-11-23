澳洲經濟逐步解封，商業活動也逐漸恢復熱絡。根據研究機構IHS Markit 23日公布，澳洲11月綜合採購經理人指數（PMI）初值由前月的52.1升至55，寫下5個月新高紀錄。服務業PMI由51.8勁升至55，大幅優於市場預期的52.7。

《國際經濟》歐元區11月商業活動意外強勁 綜合PMI升至55.8
勞參率回升至59％以上 10月失業率 近半年最低
伸興越南廠產能預計11月底先回升至七成
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