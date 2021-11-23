越南廠區回復運作、終端需求活絡，南寶（4766）預期第四季營運將從第三季谷底明顯回復，出貨動能持續至明年。執行長許明現表示，鞋類終端市場需求強勁，品牌客戶庫存水位相當低，因此終端市場需求加上庫存回補，明年一整年可能都處於旺季。工業用膠、塗料與建材業務和全球景氣連結高，展望也偏樂觀。

南寶越南廠區恢復生產，客戶產量亦逐步提升，過去幾個月密集與客戶溝通成本壓力並調升價格；在疫情持穩與原物料走勢沒有大幅變動下，預期第四季將從第三季谷底明顯回復，看好2022年營收持續成長。

許明現指出，黏著劑業務除專注耕耘與開發鞋材週邊化學品外，將聚焦在市場規模大，具有良好的潛在成長機會的紡織服飾、衛材不織布、感壓膠、木工與食品用軟性包裝材料用膠等五大產品線。

強化長期利基部署，南寶策略上將聚焦在市場規模大，具有良好潛在成長機會的產品線，未來一兩年加強研發新產品，並希望先獲得關鍵客戶的肯定，穩健成長，長期目標希望在鞋材之外，能在其他領域取得更穩固的領導地位。

許明現說，南寶持續研發更多對環境友善的化學品，如減少產品中對環境與人體有害的揮發性有機物質（VOC）的含量，南寶鞋材產品中已有75~80％為低VOC或零VOC產品，也積極開發生質材料及可生物降解材料，降低對化石原料依賴，減少二氧化碳的排放。

此外，能發揮環境效益的高性能產品也是南寶研發重點之一，例如不含塑膠貼膜的紙器塗料，可使紙杯及紙盒進行紙類回收，實現回收再利用。至於南寶塗料產品也在太陽能和水資源產業有初步成果，活絡綠色產業相關商機。