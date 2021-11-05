儘管第4季的經濟成長(GDP)可望回溫，但之前為抑制新冠病毒擴散而實施的嚴格社交禁令，卻已讓印尼第3季的GDP增幅趨緩並超乎預期。

5日印尼最新官方數字，7月到9月的這一季，GDP年增3.51%，遠遠低於4到6月的7.07%。同時，市場預估值是3.76%，當地政府預測為4.5%。

在新冠病毒2020年初爆發後，這個東南亞最大的經濟體從1年前的4月，一直到2021年的3月底，這過去整整1年的時間，GDP都一直是衰退狀態。

印尼在7月至8月曾實施嚴厲的封城政策，希望能縮減新冠疫情擴散範圍。沒想到這些抗疫規定卻打擊到家庭的消費，開支從第2季的6%銳減至第3季的1%。印尼民眾消費很重要，因為貢獻度占當地經濟成長過半以上。

目前，因大宗物資價格大漲，換出口占GDP中最大比例。

星展銀行認為，第3季GDP應該是2021年的谷底，現在在疫情降溫加上新冠疫苗接種率增加，社交禁令漸漸鬆綁下，第4季向上反彈可以期待。

事實上，在印尼8月下旬逐步解禁後，景氣復甦已重獲新動力。同時，在商業活動增加下，當地10月製造業採購經理人指數(PMI)創下歷史新高。

但印尼財長提出警訊，現在全球多多少少都有通膨問題，印尼經濟成長還會受到中國大陸經濟成長趨緩，還有歐美貨幣緊縮的不定性。

印尼銀行業者Bank Permata表示，煤炭價格若一直跌跌不休，就會增加出口拖累第4季GDP的可能性。

另外，券商Trimegah Sekuritas則認為，印尼未來經濟成長得仰賴於民間，因為當地政府正打算降低財政赤字數字，花錢必定會用在刀口上。

據悉，印尼中央已表示要將預算赤字占GDP的比例，從2021年約5.4%，縮至2022年的4.85%。當地央行也說，2022年將逐步減少銀行體系多餘的流動資金規模，以及考慮在2022年底升息，現行的超寬鬆貨幣政策，將要慢慢地改弦易轍。

星展銀行表示，若美國聯準會提前升息，印尼央行到時可能也不得不跟進。

印尼財政部曾預估2021年GDP可望達到4%，而印尼央行最新預測則是3.5%到4.3%間。2020年受到新冠病毒影響，印尼GDP衰退2.07%，自1998年以來首次負成長。