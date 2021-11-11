台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)10月自結合併營收為10.15億元，較去年同期成長53.37%，比9月高點則減約13.78%；1~10月合併營收95.44億元，較去年同期增加48.33%，仍創下佳績。

春雨表示，扣件線材方面，10月台灣內銷線材較去年同期增加約104%，外銷螺絲亦較去年同期大幅增加33%。大陸東莞10月已恢復供電，10月生產未受影響，營收創近5個月新高。另外，印尼地區因政府加快施打新冠疫苗施的速度，疫情已獲控制，經濟活動回復正常，廠內員工疫苗兩劑施打率已高過8成，近百日無員工確診，使印尼廠出貨量大增，9月及10月營收接續創新高。

公司指出，目前中國大陸高爐產能利用率下降，鋼價下滑，國際鋼價隨之走低。但是美國眾議院本月5日通過約1.2兆美元的基礎建設法案，在基礎建設刺激下，鋼鐵需求必然走高。加上美國與歐盟在G20峰會就鋼鐵配額達成協議，全球鋼鐵貿易貨暢其流，有利國際鋼市產銷優化，將激勵市場需求。另根據世界鋼鐵協會預測，今年全球鋼鐵需求將成長4.5%、明年將較今年再成長2.2%，預估明年需求續呈上行趨勢。