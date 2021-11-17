大陸互聯網巨頭百度17日下午公布截至2021年9月底止第三季業績，當季營收為人民幣（下同）319億元，年增13％，季增2％。淨虧損為165.6億元，2020年同期為賺136.8億元。

香港經濟日報報導，第三季百度經調整EBITDA為59.6億元，年減34％。經調整EBITDA利潤率由2020年同期的32％，跌至當季的19％。

期內，Non-GAAP歸屬百度淨利潤為50.9億元，年減27％。百度智能雲收入年增73％，為連續兩個季度增速超過七成。