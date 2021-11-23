根據研究機構FutureSource的最新報告顯示，ViewSonic在2021年第三季全球互動數位白板市場中躍升至第一名（不包含大陸市場），銷售量相較去年同期大幅增長87％，遠遠高於整體市場成長率的7.9％。

ViewSonic董事長朱家良表示，ViewSonic自2016年推出ViewBoard智慧互動電子白板以來，市場表現快速成長，不到五年就成為全球市場第一品牌。ViewSonic提供整合硬體、軟體的解決方案，持續創新產品設計與提供更好的使用經驗、以及可以同時滿足教育和企業的需求，是得以勝出的關鍵。

ViewSonic的教育科技解決方案，整合硬體ViewBoard智慧互動電子白板和myViewBoard數位教學平台，透過豐富的教學工具，創造一個身歷其境的互動式學習空間，帶來更好的教學體驗。此外，myViewBoard是一個多功能數位教學平台，專為互動教學與協作所設計，無論是教室內、遠距，或是複合式教學，皆能滿足不同情境的需求，myViewBoard的使用者來自全球的教育工作者、學生和專業人士，目前已有超過460萬名註冊用戶。