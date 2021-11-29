TrendForce：工業元宇宙將催動全球智慧製造市場規模至2025年達5400億美元

市調機構TrendForce表示，工業元宇宙將帶動智慧製造市場規模快速成長，預估2025 年全球智慧製造市場規模將達5400億美元，2021～2025複合成長率15.35％，而大廠生產流程數位化程度高、工業4.0核心即為虛實整合系統，模擬可降低人力、時間等資源浪費，都是元宇宙與智慧製造易於結合、創造雙贏的主因。

TrendForce以數位孿生為例指出，數位孿生是工業4.0應用重點之一，數位孿生乃是以數位資料打造產品的數位孿生兄弟、餵以真實世界資訊，用來模擬、推測產品在真實世界可能出現的樣貌、發生的問題，並藉此修改產品的生產流程或設計，目前數位孿生多為單一產品或產線的數位模擬，主因在於產品須具備充分的資料庫來提高模擬可靠度，例如波音以數位孿生技術打造引擎、聯合利華模擬產線減少浪費、西門子能源與愛立信透過輝達專為虛擬協作打造的Omniverse平台，運行發電廠與5G 網路數位孿生的預測性維護與設備配置模擬等。

TrendForce指出，越來越多現實世界中產品或產線所面臨的挑戰、出現的狀況、偵測到的數據，輸入數位孿生模型後，數位孿生模型也越來越複雜，加上元宇宙概念推波助瀾，將促使數位孿生技術朝向既廣且深的方向並行，進而帶動相關技術應用落地，在廣度佈署上，為提升預測準確度，需模擬更完整、更廣泛的虛擬物件與空間，並以此基礎打造工業元宇宙的運作環境，背景技術有賴5G、WiFi 6、邊緣運算、智慧型感測器等更強韌的通訊環境、處理平台與多元的感測設備，在作業深度上，能夠提高作業精準度與執行能力的無人機具、協作機器人，將使數位孿生在虛擬空間做的決策，完美複製在現實世界中的產品或產線上。

TrendForce表示，短、中期元宇宙推動數位孿生的工業應用料將聚焦於人員培訓、遠程維修、能源監控及預測性維護，包括洛克威爾、西門子、ABB、研華、樺漢、台達電等已策略布局，長期來看，單一廠商有機會在工業元宇宙共通平台上建立虛擬工廠，串接各廠區與跨企業合作互通，此方面則以透過具備高度工業4.0化、建有多座燈塔工廠而擁有龐大數據的產業大廠，如博世、施奈德電機、海爾、富士康等，有望成為市場先驅。