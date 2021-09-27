面對感情，有些人深信戲棚下站久了，會感動對方，進而收穫心中最美的愛情，但也有人認為，用感動換來的愛情並不長久，倒不如灑脫走開，《搜狐網》就點名3大星座，面對拒絕會徹底死心，從來不會苦苦糾纏。

金牛座：

金牛座看似木訥寡言，但是遇到心儀對象會勇於示愛，然而過程中若是慘遭佳人拒絕，自尊心旺盛的他們絕不會低聲下氣乞求對方，因為他們寧願瀟灑走開，也不願意卑微的去愛一個人。

獅子座：

獅子座愛上一個人時，恨不得昭告天下，並且火速展開追求行動，不過一旦遭到無情拒絕，愛面子的獅子座就不會再多看對方一眼，甚至就此消失在對方生活中，因為他們認為，天涯何處無芳草，何必糾結在同一個人身上。

射手座：

射手座面對愛情總是興致缺缺，有時只是因為一時寂寞，想找個人陪伴，而他們在追求心儀對象時，也是有一搭沒一搭的，就算示愛失敗，他們也不太在意，因為他們骨子裡最怕另一半的控制和癡纏，這反而會讓愛好自由的他們很反感。