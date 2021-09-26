星座運勢網站「星座巫師」點名，巨蟹座、處女座、天蠍座、雙魚座的人性格敏感，一點風吹草動都會撼動他們的情緒，讓他們陷入低落的情緒中，散發沈重的負能量，讓身邊的人感到壓力。
▍1.巨蟹座
巨蟹座性格敏感多疑，很需要安全感，他們情緒起伏比較大，總是希望自己能掌握所有事情，如果不如預期，他們就會感到非常崩潰，立刻開始胡思亂想，難以承受打擊，一點小差錯都會讓他心中產生許多負面想法。
▍2.處女座
處女座自我要求很高，希望在他人面前能夠展現最完美的一面，他面對在乎的人也用高標準看待，常常用放大鏡檢視對方，他們觀察力很強，對身邊人事物的變化非常敏感，看到不順眼的狀況處女座會忍不住抱怨，頓時充滿負能量，周遭的人其實會感到壓力，他們本人卻不覺得自己有做錯什麼。
▍3.天蠍座
天蠍座習慣與人保持距離，因為他們防備心很強，總是覺得世界上充滿各種危機，凡事都做最壞的打算，雖然他們能力很強，頭腦聰明，但是和他們相處時總會充滿負能量，彷彿世界上沒有美好的事物，輕易能感受到天蠍座內心的恐懼。
▍4.雙魚座
雙魚座性格浪漫多情，不過也特別多愁善感，一點風吹草動就能讓他們悲秋傷春，他們內心很脆弱，遇到問題時常常選擇逃避，而且會忍不住跟家人、朋友傳遞負能量，擺出受害者姿態，讓身邊的人也跟著一起陷入低落的情緒中。
文章來源：星座巫師
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