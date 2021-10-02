有些星座個性獨立，而且非常有想法，不喜歡被人約束，認為自己的人生就該由自己掌握，《騰訊新聞》近日分享3個不喜歡被管的星座，他們非常享受自由，在職場上也是如此，因此非常適合從事自由業。

1.射手座：

射手座非常享受自由，在職場中討厭被束縛，喜歡隨心所欲、自由發揮，覺得人生就應由自己掌控，他們清楚知道自己該做什麼，不該做什麼，從來不會因別人的想法，而去改變自己，他們也向來不在乎他人的想法和眼光，只專注於自己感興趣的事，就算被人限制住了，他們也會想盡辦法掙脫，勇於追求自己想要的，因此比較適合從事自由業。

2.雙子座：

風象星座的雙子座擁有一顆定不下來的心，內心一直渴望自由，在選擇職業時，他們會出現矛盾心理，一方面想要工作，另一方面又不想被束縛，甚至願意為了自由而犧牲一切，就算遇到自己感興趣的事也是如此，他們平時很獨立，但有些古靈精怪，想法總是飄忽不定的，時而果斷，時而矛盾，不過對自由卻一心一意，至於他們會從事怎樣的職業，還要看他們當下的心情如何。

3.獅子座：

獅子座受太陽能量影響，渾身總是擁有一股正能量，且他們天生就很有自信，也擁有出眾的個人能力，遇到感興趣的事時，他們總是會想辦法獲得，雖然他們擁有強大的意志力、抗壓力高，但很討厭被人命令，不喜歡受到束縛，更不喜歡被管教，對工作帶有野心的他們，寧願靠自己打出一片天，也不願意聽從主管的命令，領導能力很強，從不輕易妥協，也不任人擺佈。