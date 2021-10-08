日本首相岸田文雄8日在國會發表上任後首次施政演說，並首度與中國國家主席習近平通電話，雙方皆稱將致力構建契合新時代要求的中日關係。但日媒同日則披露，日本執政自民黨將在本月31日的眾議院選舉前公布競選政綱，當中包括著眼將國防預算從占國內生產總值（GDP）約1％，大增至超過2％。

自民黨競選政綱料下周獲黨高層批准後公布，該政綱以「與創造新時代的國民一起」為題，涵蓋抗疫、外交安保、修憲等八大要項。外交安保方面，提及中國授權海警可在必要時向外國船隻開火的《海警法》，表示將加強日本海上保安廳和飛彈防禦能力。為提升日本的嚇阻力，還將推進擁有「對敵基地攻擊能力」。

據路透社報導，競選政綱草案指出，自民黨目標是增加防衛預算，不局限控制在GDP的1％以內，「甚至放眼2％以上」。日本2021財年防衛預算達5.34兆日圓（約新台幣1.35兆元），在GDP中占比為0.95％，已連9年刷新紀錄，

競選政綱中還寫明，自民黨歡迎台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

岸田8日在眾院全體會議上發表施政演說時，也提到「將致力於修改」外交和安保政策長期指針《國家安保戰略》、《防衛計畫大綱》和《中期防衛力整備計畫》，強調制定經濟安保相關法案，構建強韌的供應鏈。他還表明將致力維持日美同盟威懾力，以及推進「自由開放的印太」。

同日，岸田文雄與習近平通電話，據新華社報導，習近平敦促日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧。習並表示，願同日方加強對話合作，推動構建契合新時代要求的中日關係。

岸田文雄也說，願以明年日中邦交正常化50周年為契機，共同努力構建契合新時代要求的建設性的、穩定的日中關係。不過，另據日本共同社報導，岸田表示他在電話中向習近平提及尖閣諸島（釣魚台列嶼），乃至香港及新疆等敏感議題。