帛琉昨晚宣布開放施打2劑高端疫苗的台灣旅客入境免隔離，為台帛旅遊泡泡添加柴火，旅遊電商平台KKday今號召「高端客」出遊，接種2劑高端的民眾，購買10月份出發的帛琉自由行或團體旅遊，可在桃園國際機場享受免費貴賓室及餐盒。

帛琉總統惠恕仁昨表示，台灣及帛琉共享民主、自由及人權等價值，感謝台灣長期支持帛琉基礎建設及人才培育，也將持續支持台灣的國際參與。惠總統也樂見台帛旅遊泡泡進行順利，並宣布完整施打高端疫苗的旅客均可入境帛琉，歡迎更多台灣旅客到訪帛琉。

帛琉總統惠恕仁（左）於國慶晚宴上宣布，完整施打高端疫苗的旅客均可入境帛琉，歡迎更多台灣旅客到訪。（中華民國駐帛琉大使館提供／陳祐誠傳真）

KKday今加碼贈送高端遊帛琉方案，凡是購買10月份出發帛琉自由行及團體旅遊的高端疫苗認證旅客，即贈送免費桃園機場第2航廈東方宇逸貴賓室服務1次，旅客出發當日於機場配合PCR作業檢測通過後，便可享受貴賓室休息及美味餐盒，悠閒消磨候機時光。

KKday說，目前已全面開賣10月至12月底的中華航空直飛帛琉航班，每周三、六固定出發，帛琉自由行4日3萬2999元起、帛琉自由行5日3萬4899元起，皆包含機票、住宿與帛琉機場接送服務。