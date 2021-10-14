長榮航空日前獲得美國生活旅遊雜誌《Condé Nast Traveler》評比為2021年全球10大航空公司第7名，繼《Travel＋Leisure》、Skytrax之後，再次受到國際獎項的肯定。

《Condé Nast Traveler》為高消費族群喜愛的旅遊雜誌，於美國、英國、中國大陸、西班牙、義大利及中東等國家發行，全球共計有超過500萬名的紙本讀者、1600萬的數位訂閱用戶，主要讀者多為全球各地高消費的頂尖族群。該雜誌日前公布2021年讀者大獎，長榮航空首度獲獎，由讀者評選為全球10大航空公司（Top 10 Airlines in the World）的第7名。

該雜誌於今年4月到5月間，發放調查問卷給全球超過80萬名讀者，票選範圍涵蓋世界各地最佳的航空公司、機場、飯店、渡假村、小島、遊程、水療中心、郵輪旅遊、租車公司等各種與旅遊相關的產業，並透過此項調查深度剖析讀者們最懷念的旅遊經驗，以及下個最想前往的旅遊地點。

長榮航空總經理孫嘉明表示，感謝所有旅客對長榮航空的肯定，雖然疫情影響全球航空業甚鉅，但長榮全體團隊仍努力在防疫為優先的前提下，持續提供旅客安心、貼心、可靠的空中旅程，並且積極朝向友善的數位化服務方向前進，以因應在疫情穩定後，能迅速恢復以往的榮景，在後疫情時代提供旅客更安全、優質且舒適的旅遊體驗。

長榮航空指出，在全球新冠肺炎疫苗覆蓋率持續提高、新冠口服藥即將問世、各國將持續開放邊境的同時，公司已積極與Affinidi、AOKpass和IATA Travel Pass等國際平台試行健康證明數位驗證，精進各項服務及作業流程，致力降低不必要的接觸風險，以符合後疫情時代的服務新趨勢。