美股周二收高，激勵台股今天同步開高，台積電(2330)站穩600元關卡，電子股主攻，航運貨櫃的長榮，以及鋼鐵股由中鋼領軍上攻，台股早盤指數一度上漲逾70點，達16973.86點，逼近17000點關卡，惟追價力道不強，盤中漲幅收斂，仍由台積電撐盤。

由科技股和醫療保健股領軍，周二美股四大指數同步收高。投資人壓寶強勁的企業財報。周二收盤，道瓊工業指數漲198.7點或0.56%，為35,457.31點。標普500指數漲33.17點或0.74%，為4,519.63點。那斯達克指數漲107.28點或0.71%，為15,129.09點。

標普500指數連漲第5個交易日，目前距離9月初創下的歷史收盤高點僅差0.4%。與8月中旬創下的歷史新高相比，道瓊工業指數僅差約0.5%。半導體股亦表現不俗，費城半導體指數收漲1.28%。

台積電股價開盤跳空達603元，上漲3元，聯電(2303)、聯發科(2454)及鴻海(2317)早盤均開高，帶動整體電子類股指數上漲，貨櫃航運的長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)股價開高走高，也支撐多頭人氣。

此外，中鋼(2002)財報亮麗，自結今年前3季稅前淨利達619.32億元，每股合併稅前淨利約為3.92元，並看好亞洲第4季鋼價可望止跌向上，中鋼領軍，帶領鋼鐵股上攻，成為台股早盤攻堅要角之一。

回顧周二，19日台股開高走高，終場以上漲195.21點的16,900.67點作收，成交量為2,697.92億元。三大法人合計買超164.42億元：外資買超110.91億元、投信買超14.92億元、自營商買超38.59億元。

本周以來，在台積電領軍下，台股呈現價漲量縮，驚驚漲走勢，預料後續要補量才易突破季線壓力。但由於上檔有季線與半年線壓力，且今日為期權結算日，建議不要過度追價。