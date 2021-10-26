受美股創新高激勵，台股今(26日)開高走高，終場守住萬七大關，以17034.34點作收，大漲140.10點，成交值回溫到3千億元以上，達3046億元，今起執行庫藏股的大立光一度攻上漲停，終場收在2160元，上漲145元，漲幅7.2%。

美股道瓊、標準普爾500指數周一(25日)創新高，台股今開盤上漲15.08點，以16909.32點開出，在電子股帶動下，指數站上萬七大關，台積電開盤上漲2元，以595元開出後緩步向上爬升，午盤前重見600元價位，但終場未能站穩，收在599元，漲幅1.01%；聯電27日將舉行法人說明會，今股價開高走高，一度回到60元之上，最後收在59.8元，漲幅0.67%；而法說會下午將登場的聯發科上漲0.85%，收在946元，上漲8元。

首度實施庫藏股的大立光早盤一度大漲200元，直攻漲停2215元，隨即打開，帶動光學族群的先進光亮燈漲停，亞光、玉晶光、今國光跟著沾光。

傳產股中以鋼鐵族群表現較凸出，推升股價帶量走揚，中鋼、春雨、新光鋼、海光等都有逾1% 的漲幅。

至於金融類股也開高走高，包括彰銀、開發金、玉山金、元大金、兆豐金等都漲逾1%。