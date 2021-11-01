受美股創下新高的消息激勵，台股加權指數1日開高在17021.77點，權王台積電（2330）開在591元，小漲1元，電動車零組件概念股、車用電池概念股、元宇宙概念股、ABF載板等強勢股同步拉升，貨櫃三船及面板三雄亦呈現反彈，台股漲幅擴大，指數大漲逾百點。

美股三大指數29日同步創下收盤新高，分析師稱美股多頭的趨勢不變。科技龍頭中，微軟公司股價創新高，抵消了蘋果公司與亞馬遜股價下跌的影響。

道瓊工業平均指數10月29日終場上漲0.25％（89.08點）、收35819.56點。那斯達克指數上漲0.33％（50.27點）、收15498.39點。費城半導體指數上漲0.36％（12.44點）、收3451.27點。

第一金投顧指出，近期密集台股法說週，各家公司仍是宣稱終端需求，雖有不如之前狂熱的現象，但產能仍是供不應求，在第三期財報亮眼、先前的股價低基期和美股仍處於創高的情形下，台股近日上演強勁的反彈秀，台股後續站穩季線指日可期。

關鍵是隨財報陸續公布後，台股即將進入財報空窗期和2022作夢的季節。資金追捧的類股，仍屬於明年獲利將優於今年的產業，車用、餐飲、電子標籤相關概念股，將是市場主流。

可以留意車用晶片導線架族群的順德和界霖等、車用電池族群的康普和美琪瑪等、車用半導體族群的台半、強茂、德微和朋程等，餐飲相關的王品、美食、豆府、瓦城等，電子紙概念股的元太、晶宏等。