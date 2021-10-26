本周迎來科技股超級財報周，社交平台巨頭臉書雖然第三季財報的營收不如預期，但是獲利表現優異，且警告第四季財測可能受到蘋果新隱私政策影響，但投資人關注財報表現，美股周二(26日)開盤漲近百點，科技股表現強勁，台灣晶圓二哥聯電ADR漲逾2%。

截至台灣時間26日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲86.95點或0.24%、暫報35828.10點；標普500指數上漲23.82點或0.52%、暫報4590.30點；那斯達克指數上漲116.17點或0.76%、暫報15342.87點；費城半導體指數上漲31.13點或0.92%、暫報3423.51點。

5大科技巨頭股價開盤齊漲，臉書股價開高後翻黑，電動車大廠特斯拉股價漲1.02%、暫報1038.11美元；台積電ADR股價漲1.25%、暫報115.05美元；聯電ADR股價漲2.19%、暫報10.72美元。聯電將在本周三召開法說，市場關注其財報表現以及財測，是否有可能保持漲價態勢，藉此了解成熟製程後市。

美股周二盤後將有微軟、AMD、推特、Google母公司Alphabet等大型科技股公布財報，蘋果則是在周四盤後公布最新財報，市場將關注最新iPhone 13系列等新品業績表現，但市場也傳出，美國司法部將加快對蘋果的反壟斷調查進度，蘋果恐怕將要面臨一系列訴訟。