美國聯準會(FED)本周將召開連2日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，並在11月4日公布利率決策會議報告，市場預期本次將宣布縮減購債行動(Taper)，以對抗全球高漲的通膨危機，並將公布10月製造業 PMI，美股周一(1日)開盤漲逾170點，4大指數皆揚，全球晶圓代工第4大廠格羅方德(或稱格芯)狂飆22%。

截至台灣時間1日晚間9點45分，道瓊工業平均指數上漲135.31 點或0.38%、暫報35954.87點；標普500指數上漲6.73點或0.15%、暫報4612.11點；那斯達克指數上漲25.11點或0.16%、暫報15523.50點；費城半導體指數上漲25.99點或0.75%、暫報3477.25點。

5大科技巨頭股價除Meta大漲2%之外皆墨，電動車大廠特斯拉股價開盤大漲3%後轉跌逾2%、暫報1137.63美元。NVIDIA股價跌0.31%、暫報254.87美元；AMD股價跌0.94%、暫報119.10美元；英特爾股價漲0.45%、暫報49.22美元；格芯漲22.47%、暫報59.69美元。

台積電ADR股價漲0.35%、暫報114.1美元；聯電ADR股價跌0.097%、暫報10.25美元；日月光ADR股價跌1.26%、暫報7.04美元；中華電ADR股價漲2.66%、暫報40.49美元。

格芯執行長Tom Caulfield表示，該公司從2020年8月以來就產能滿載，產能利用率更超過100%，2023年底前的產能已經全部出售。Tom Caulfield預估，未來5~10 年，該公司會追求供應而不是需求。