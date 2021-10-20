原物料價格飆漲，引發通膨升溫的疑慮，加上中國監管政策調整等衝擊，第三季金融市場波動加大，花旗集團預估通膨增溫但不失控，2021年全球通貨膨脹率為3.1％，2022年為2.8％，並預估美國聯準會於2022年下半年升息。

金融市場走過劇烈震盪的第三季，隨著疫苗施打率攀升，全球經濟逐步脫離疫情陰霾，儘管美國聯準會宣布年底啟動縮減購債計畫，預料2022年仍將持續購債，整體而言，金融市場維持寬鬆環境，支撐經濟成長。

展望第四季，隨著經濟緩步復甦，花旗上修全球經濟成長率預測，從2020年-3.5％上修至2021年5.8％，2022年全球經濟成長率更從第三季原預估之4.0％，上修至4.3％。

花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，預期企業獲利持續朝向正面發展，可望於2021年第四季繼續支撐全球股市，股優於債的投資主軸不變，看好健康護理、消費必需品和半導體等具有持續股息成長的產業。

曾慶瑞引用當前熱門的「魷魚遊戲」影集中出現的幾何符號「三角形、正方形、圓形」作為第四季投資與佈局重點，以掌握景氣復甦下的成長趨勢。