近日公布的2021年第三季「中國就業市場景氣報告」顯示，2021年第三季CIER指數（中國就業市場景氣指數）為2.15。受招聘需求人數降幅小於求職申請人數影響，CIER指數較上季季節性回升，較上年同期顯著上升。

中新網報導，報告指出，利用季節分解法，剔除季節因素影響和不規則波動後，CIER指數（趨勢與週期成分）在2020年第二季達到階段性低點後持續上升，直至2021年第三季仍處於上升態勢中。

報告顯示，分行業來看，本季度教育/培訓/院校行業CIER指數最高，但供求兩端人數下降明顯。仲介服務、物流/倉儲、娛樂/體育/休閒、專業服務/諮詢(財會/法律/人力資源等)和互聯網/電子商務等行業CIER指數也仍較高。

分職業來看，技工/操作工職業的景氣指數最高，教育/培訓、烹飪/料理/食品研發、影視/媒體/出版/印刷和銷售業務等職業CIER指數也較高，且多數職業的CIER指數季比和年比都上升。

分區域和城市來看，本季多數地區和城市的CIER指數季節性回升。其中，東部和東北地區CIER指數年增率上升。特別是長三角和珠三角地區的一線和新一線等城市，CIER指數較去年同期有明顯上升。中西部地區CIER指數年比下降，特別是一些二線和三線等城市，求職申請人數增幅相對較大，CIER指數較去年同期有所下降。

分企業規模和性質來看，大型企業CIER指數最高，中小微型企業指數相對較低。本季上市公司和民營企業的CIER指數相對較高，國企CIER指數仍最低，就業競爭激烈。

報告指出，基於計量模型預測顯示，2021年第四季CIER指數將高於第三季，也將高於2020年和2019年同期水準。

中國人民大學中國就業研究所與智聯招聘聯合推出CIER，反映就業市場的整體走勢及景氣程度。該指標採用智聯招聘全站資料分析而得，通過不同行業和職業、不同地區和城市、不同企業類型等供需指標的動態變化，來反映就業市場上職位空缺與求職人數的比例變化，以起到監測中國就業市場景氣程度變化的作用。