雖然限電、原材料短缺拖累生產，但受益於需求改善等，根據大陸財新網報導，11月1日公佈的10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.6，較9月回升0.6個百分點升至擴張區間。回顧從2020年5月以來，這一指數僅在2021年8月落入收縮區間，顯示製造業總體保持擴張態勢。

但值得注意的是，這一走勢與同期大陸國家統計局製造業PMI並不一致，官方10月數據為49.2，低於9月0.4個百分點，已連續2個月位於收縮區間。

從財新中國製造業PMI看，10月製造業運行呈現需求強、供給弱的特徵。生產指數較9月下降，連續3個月位於收縮區間。調查企業普遍反映，限電、原材料短缺和成本上揚等因素在第4季初制約產出。

但10月新訂單指數則在擴張區間上行，升至4個月來高點。本輪需求回升主要受內需轉強驅動，外需則依然疲弱。同時新出口訂單指數連續3個月位於收縮區間。對出口訂單減少的原因，企業普遍提到銷售困難、疫情導致交貨受阻，還有部分企業反映銷售價格上揚帶來負面影響。

而生產偏弱直接影響企業減少用工，10月製造業就業指數連續第3個月位於收縮區間，但僅略低於榮枯線，收縮幅度較9月放緩。