大陸海關總署7日公布，10月按美元計價，出口額為3002.2億美元，年增27.1％，高於市場預期的增長22.8％，進口額為2156.8億美元，年增20.6％，遜於市場預期的增長26.2％。貿易順差845.4億美元，年增47.5％。
香港信報報導，以人民幣計價，大陸10月出口額年增20.3％，進口額年增14.5％。貿易順差人民幣（下同）5459.5億元，年增38.4％。
2021年前十個月，以美元計，出口額年增32.3％，進口額年增31.4％，貿易順差5106.3億美元，年增36.6％。以人民幣計，出口額年增22.5％，進口額年增21.8％，貿易順差3.31兆元，年增25.5％。
前十個月，美國是大陸第三大交易夥伴，中美貿易總值為3.95兆元，增長23.4％。其中，大陸對美國出口3.01兆元，增長21.8％，自美國進口9367.4億元，增長28.9％。大陸對美貿易順差2.08兆元，增長18.9％。
前十個月，東協為大陸第一大交易夥伴，大陸與東協貿易總值為4.55兆元，增長20.4％。其中，大陸對東協出口增長19.1％，對東協進口增長22.2％。歐盟為大陸第二大交易夥伴，大陸與歐盟貿易總值為4.34兆元，增長20.4％。其中，大陸對歐盟出口增長23.4％，自歐盟進口增長15.8％。
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