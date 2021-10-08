男生在外總喜歡表現出鐵漢的形象，相較於女生，比較少出現撒嬌的行為，不過面對自己的愛人時，男生就喜歡與另一半撒嬌。《搜狐網》近日分享3個在愛人面前，最喜歡撒嬌的星座男，而且越常撒嬌就表示他越愛對方。

1.巨蟹座男

巨蟹男一旦談戀愛，就會對另一半產生強烈依賴感，在熱戀期時，成熟幹練的巨蟹男甚至會變得像小男孩，對愛人賣萌撒嬌，而巨蟹座個性又很溫順，在磨合階段，儘管偶有摩擦，但他們仍會用撒嬌及浪漫的方式，維持感情的甜蜜度，就算受到委屈，也不會苛責對方，反而是用撒嬌的方式來表達，讓另一半都會感到不捨。

2.天蠍座男

天蠍男外表看似高冷，但他們面對感情時，就不是如此，反而會變得很溫柔，在外他們會板起臉，成為自己的保護色，不過一碰到喜歡的人，天蠍男就會放下戒備，做最真實的自己，就算生氣或受到委曲，他們都會用撒嬌來表達，且越愛對方就越愛撒嬌，讓另一半感受不到天蠍男的冰冷和高傲。

3.天秤座男

天秤男在外會保持自己優雅的形象，很少在大庭廣眾下，做出撒嬌的舉動，不過一旦他們談戀愛，天秤男會把撒嬌當成習慣，他們撒嬌的方式不強烈，而且溫柔又婉轉，不會讓人覺得很幼稚，因此另一半幾乎難以拒絕他們的任何請求，就算與天秤男吵架，一看到對方撒嬌，還會不忍對他們發脾氣。