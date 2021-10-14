初戀對於大部分的人來說都是懵懂美好的，但感情結束後，有些人卻始終無法忘懷，甚至影響到後來的感情生活，《搜狐網》命理專欄近日發文分享，處女座、金牛座和雙魚座的人有很深的「初戀情節」，就算和初戀分手很久，也還是念念不忘，反覆回憶那段美好。

1、處女座

處女座在愛情裡也喜歡追求完美，懵懂美好的初戀，對他們來說就是最完美的存在，因此當他們開始一段新的戀情時，就會不自覺將另一半和初戀做比較，他們無法接受有瑕疵的感情，只要發現兩者的差距極大，很容易就會動搖。

2、金牛座

金牛座希望感情可以從一而終，所以帶有遺憾的初戀對他們來說，是相當苦澀且走不出來的存在，他們無法忘記受過的傷害，為了避免之後再度經歷一樣的痛苦，他們就會選擇逃避，並抱持著悲觀的態度，難以走出初戀陰影。

3、雙魚座

雙魚座很重感情，初戀對他們來說太過美好，是第一次和愛的人相戀，卻沒有好的結果，一開始他們可能會難過地想要忘記這段回憶，但內心深處卻始終無法忘懷，到最後他們還是會默默關心初戀，獨自守候這段沒有未來的感情。