對有些人來說，當眾告白或求婚，是一件浪漫的事情，不過並非所有人都能接受，有些人反而會覺得尷尬，甚至想趕緊逃離現場。《搜狐網》近日分享4個不喜歡當眾告白的星座女，就算兩人已產生曖昧，對方還可以會因此想拒絕。

1.獅子座

獅子女面對當眾告白，通常不會有太大反應，但並非她們在考慮，而是還沒反應過來，若彼此還處於曖昧階段，這種行為看在獅子女眼裡，一點也不浪漫，甚至像在向她們施壓，逼迫答應交往的惡劣行為，她們反而會不想答應對方，因為同意就像低頭就範，若真的想向獅子女當眾告白，一定要確定雙方對彼此都有意思。

2.天蠍座

天蠍女做事較低調又謹慎，面對曖昧對象當眾告白，反而會讓她們產生反感，甚至為對方貼上「虛榮」的標籤，想要獲得天蠍女的青睞，千萬不要用當眾表白的方式，不如選擇一間環境好的西式餐廳，安排一場低調又有氣氛的燭光晚餐，並傾訴自己的愛意，告白的成功率才會提升。

3.摩羯座

摩羯女本身缺乏安全感與自信，面對曖昧對象當眾告白，她們反而會覺得很尷尬，心想「我不想被這麼多人圍觀，把我當表演的猴子嗎？」，不過摩羯女並非不喜歡被人當眾表白，而是希望身邊的全是她們熟識的親友，且一定要在她們熟悉的環境裡告白，摩羯女才會覺得有安全感，而答應交往。

4.天秤座

天秤女面對當眾告白，會顯得非常緊張，因為她們平時就有選擇障礙，因此當下無法馬上做出決定，又怕自己不夠愛對方，答應可能會後悔，搞到最後反而讓彼此都很尷尬，若是想向天秤女告白，千萬不要讓她們在短時間內做決定，多點耐性讓她們考慮，短則一個禮拜，長可能要好幾個月，因此追求者要多點耐心。