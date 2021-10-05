蔡凡熙劇中守護郭雪芙。（ AMM亞洲心動娛樂提供）

台、俄跨國浪漫劇《20年的約定》。（ AMM亞洲心動娛樂提供）

蔡凡熙劇中守護郭雪芙。（ AMM亞洲心動娛樂提供）

耗時2年拍攝的台、俄跨國浪漫劇《20年的約定》，男主角蔡凡熙面對戲裡愛慕郭雪芙，但郭雪芙卻喜歡仲思齊的戲碼，他日前接受AMM亞洲心動娛樂影音平台專訪被問到感情觀，對各式愛情疑難雜症皆侃侃而談，「我應該會直接明講出自己真實的心意，我認為不說明白的話，是在浪費彼此的時間，每一個人尋找愛情都需要足夠的勇氣，讓對方知道心意，或許感覺有些殘忍，但其實是種體貼。」

蔡凡熙劇中體貼入微，總是默默守護戀慕著郭雪芙，因此被粉絲封為最新版「大仁哥」，問到現實生活中，若是面對心儀的女孩，會願意等候她的心意多久？他說：「我跟天佑蠻像的，在感情中如果告白失敗，我就會選擇靜靜離開，因為不想造成女生的困擾，但如果她願意當朋友，我還是很開心珍惜這份友誼，不過這方面，我認為最重要還是必須尊重女生的感覺！」

由於蔡凡熙的人設太完美，面對以晴「落花有意，流水無情」的劇情，讓不少粉絲大喊可惜這位世紀難得的天菜降臨，還紛紛搞笑表示：「以晴不愛，我愛！以晴不嫁，我來嫁。」

該劇播出後，劇中感情線受到關注，不少入戲的粉絲關心郭雪芙飾演楚楚動人的以晴，最後到底會選擇蔡凡熙飾演的完美又善良音樂才子趙天祐，還是邱昊奇飾演帥氣卻花心的校草學長李俊昂，又或是把感激化成了感情，與仲思齊飾演，在921時救了自己的俄羅斯年輕救難隊員季馬產生愛慕。

到底三男要選誰？面對目前戰局，超過一半以上的粉絲都投蔡凡熙，覺得無私奉獻的男生最棒，得知自己「眾望所歸」，高票當選的蔡凡熙感謝粉絲厚愛外，也希望大家要看到最後一集，就是對天佑最大的鼓勵。

聊到男女之間，在蔡凡熙感情觀中，覺得男生與女生相處是有純友誼發生的，「我相信男女之間存在著純友誼！友誼的建立不應該有所劃分，它可以跨越性別、身分地位，甚至是年齡侷限，只要彼此鼓勵，對待真誠！我自己本身就是個容易跟女生成為好閨蜜的男生，因此男生、女生是能成為好朋友的。」