台中立委陳柏惟罷免案投票，距離23號投票日剩不到20天，資深媒體人吳子嘉近日曾表示，陳柏惟罷免案是不可以失敗的戰爭，他建議國民黨主席朱立倫，去拜託台中市長盧秀燕出手，陳柏惟罷免案一定會過關。對此，前民進黨立委郭正亮5日上宅神直播節目直言，盧秀燕出手與否，投票前3天將是關鍵，因為盧秀燕若沒有絕對把握是不會表態的。

前民進黨立委郭正亮、宅神 朱學恒。(圖/翻攝自 朱學恒 Youtube頻道)

郭正亮今(5日)受政治評論員「宅神」朱學恒邀請上臉書直播，大談陳柏惟罷免案，朱學恒先是表示，吳子嘉常說朱立倫要贏罷免，一定要找盧秀燕幫忙，只要她出手「罷免一定會過關」，但以他對盧秀燕的了解，盧秀燕現在絕不會輕易出手，他問郭正亮，「朱立倫或前黨主席江啟臣真有可能請動盧秀燕嗎？」。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

郭正亮說，就他了解，盧秀燕若要出手，會是在最後投票前3天。原因是因為，盧秀燕和蔡英文總統一樣，是很謹慎的人，若沒有絕對把握是不會表態的，同理，蔡英文也是一樣，如果最後事態演變成藍綠對決，若輸給朱立倫要怎辦？

郭正亮舉例，前高雄市議員黃捷罷免案，高雄市長陳其邁就是有觀察到綠營穩贏才出手介入。郭正亮說，一般情況而言，地方父母官都要到情勢很篤定，才會介入，而有一個指標大家可以觀察，就是兩方負面情緒能拉升到什麼程度，換句話說，這是2種負面情緒的動員，前桃園市議員王浩宇正是因為負面爭議太大，不僅得罪綠黨和很多團體，還得罪一些民進黨人才被罷免。