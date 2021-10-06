大陸女星姚晨是著名的演技派代表，同時，她還擁有一張高顏值和高冷氣質，絕佳狀態相當不科學，而昨（5日）姚晨迎接42歲生日，她就在微博曬出15、18、35、42歲的照片，姚晨從小美到大、顏值絕美，而姚晨對比42歲的自己，她也有感發文：「變了，也沒變」。

姚晨昨度過42歲生日，而她也在微博曬出15、18、35、42歲的照片，姚晨從小美到大，15歲的她，一雙水汪汪大眼睛、櫻桃小嘴相當美麗，18歲時多了幾分女人味，35歲的姚晨則是外界熟悉的氣質美女模樣，她頂著一頭長髮、對鏡頭露出燦爛笑容，而在姚晨的42歲照片中，她隨興頂著亂髮、眼神望向遠方，照片散發神秘氛圍，也讓姚晨舉手投足散發熟女韻味。

姚晨15（圖左）、18歲嫩照出土。（圖／取材自姚晨微博）

35歲（圖左）和42歲的姚晨，多了幾分熟女韻味。（圖／取材自姚晨微博）

姚晨曬照的同時，她也有感寫下：「變了，也沒變」，網友紛紛留言大讚姚晨的美貌：「沒變啊不是18嗎」、「第一張這個小美女好漂亮」、「依舊優雅美麗」、「隨著時間越加清晰的是誠實面對自己的心」。

姚晨不只是美魔女，她還擁有「微博女王」的美名，姚晨當年在微博開通僅半年，就擁破百萬粉絲，人氣實在夯爆，身為戲精代表的姚晨，也交出多部代表作品，姚晨在2005年以古裝喜劇《武林外傳》中的郭芙蓉一角成名，接著在電視劇《潛伏》、《離婚律師》以及2019年的電視劇《都挺好》，以及電影《非誠勿擾2》、《西遊伏妖篇》等都有精湛演出。