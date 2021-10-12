一年一度的日本美少女選拔大賽「2022 MISS TEEN JAPAN」日前開跑，結果也於10日出爐，最終14歲的國中生石川花打敗眾多13至19歲的少女奪得冠軍，她在得知消息時也忍不住激動落淚，還有網友發現，她和日本「千年一遇美少女」橋本環奈撞臉。

石川花來自北海道札幌市，出生於2007年8月3日，年僅14歲，目前還在就讀中學，她擁有一雙水靈靈的大眼和白皙肌膚，是典型日本美女，一舉一動都散發出柔弱無辜的感覺，加上她擅長歌舞表演，最後毫無懸念，打敗7524人奪得冠軍寶座和特別獎。

石川花奪得冠軍。(圖/翻攝自推特)

石川花情緒激動，在舞台上落淚。(圖/翻攝自推特)

石川花得知自己奪冠時忍不住喜極而泣，還透露比賽結束後，自己最大的願望就是想吃肉，「最近好餓，想吃肉」。消息曝光後，不少網友都發現石川花和女星橋本環奈長相神似，同樣五官標緻又無辜，一雙大眼彷彿會勾人，也因此在網路上掀起討論度。

橋本環奈因為一張奇蹟美照爆紅。(圖/翻攝自推特)

事實上，橋本環奈原是地方偶像組合Rev.from DVL成員，並沒有太高的知名度，直到2013年在某次表演中，一張「奇蹟美照」被網友放在SNS上瘋傳，讓她一夕爆紅，如今她已經在演藝圈發展得風生水起，氣質、外貌相似的「小橋本環奈」石花川也前景看好。