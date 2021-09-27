星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、金牛座、巨蟹座、雙魚座、天秤座是公認的曖昧高手，就算不喜歡對方也不會直接拒絕，同時與許多人維持曖昧不清的關係，讓人又愛又恨。

▍1.射手座

射手座和異性相處時不會刻意保持距離，如果有人主動追求，就算不喜歡對方也不會直接拒絕，他們很享受被愛慕者吹捧的感覺，雖然不能交往，但是可以搞曖昧，用朋友的名義和眾多異性保持曖昧不明的關係。

▍2.金牛座

金牛座骨子裡有點自戀，別人可能稍微表示一點好感，就會被他放大為濃烈的愛意，以為自己是對方心目中非常特別的存在，在這種狀況下很容易給對方特殊待遇，莫名就和許多人發展出超乎友誼、戀人未滿的關係。

▍3.巨蟹座

巨蟹座很擔心給人不好的印象，如果有沒興趣的對象主動追求，為了不要破壞自己的名聲，他們也不會斷然拒絕，而是選擇逃避，採用拖延戰術，常常會讓對方以為自己有機會，因此巨蟹座的身邊總是常常圍繞著關係曖昧的對象。

▍4.雙魚座

雙魚座是標準的戀愛腦，只要和感情相關的事，都很容易讓他失去理智，面對主動示好的人態度總是猶疑不定，明明對這個人沒興趣，但有時一句甜言蜜語讓他心動了，就表現出很喜歡的樣子，他們總是憑著感覺做反應，讓人搞不清楚他真正的心意，單身時往往同時和許多人維持曖昧不明的關係。

▍5.天秤座

天秤座有選擇困難症，無法果斷做決定，就算不喜歡對方，也不會斷然拒絕，甚至會因為補償心理反而更關心對方，讓人以為自己有機會，其實天秤座心中根本不這麼覺得，因此身邊總是圍繞著許多曖昧對象。