星座運勢網站「星座巫師」分析，天蠍座、水瓶座、雙子座、獅子座的人在戀愛中明明很深情，從外表卻看起來很無情，唯有他親近的人才會知道他們愛得有多深。

▍1.天蠍座

天蠍座的人看起來很冷淡，因為他們習慣跟旁人保持距離，一副難以親近的樣子，其實他們面對在乎的人時非常深情，這一面是一般人難以看見的，天蠍座不在乎外人的評價，就算被認為是無情的人也覺得無所謂，只要親近的人懂他們就夠了。

▍2.水瓶座

水瓶座遇到真愛的時候非常深情，可以深愛對方一輩子，不過要遇到讓他願意付出真心的對象非常困難，在感情中他們總是在試探，只要發現對方不夠符合心目中的條件，他們就會立刻抽身，因此許多人會以為他們很無情，其實只是因為還沒遇到對的人而已。

▍3.雙子座

雙子座面對感情時非常理智，當他認定對方是值得付出的人，就會非常深情，只是從外表可能看不出來，畢竟他們就算在熱戀期依然看起來很冷靜，有些人會以為他們很無情，其實雙子座只是不想被識破弱點，所以才裝出冷淡的樣子。

▍4.獅子座

獅子座太愛面子了，就算深愛著對方，也喜歡擺出高姿態，等著對方來哄，尤其是吵架的時候，會展現傲慢的態度，看起來很無情，讓對方以為自己不被在乎，其實獅子座內心的愛意非常澎湃，只要愛上對方就無法維持冷靜，非常深情。