俗話說：「害人之心不可有，防人之心不可無」，雖然不要去陷害別人，但也不能沒有任何防範之心。《搜狐網》近日發文分享，處女座、天蠍座、雙魚座和水瓶座天生洞察力超強，一眼就能看穿謊言，是最不好騙的4大星座。

1、處女座

處女座天生洞察力就很強，他們不會輕易相信別人說的話，總是會運用自己強大的邏輯能力，揪出字裡行間不合理的地方，再找出背後的真相，因此他們非常不容易欺騙，而且處女座頭腦靈活、能言善道、深知人性的弱點，所以還很會唬弄別人，隨著年紀的增長，他們也變得越來越圓滑世故，發現很多事情都是以前遇過的，只要利用經驗就能輕鬆解決。

2、天蠍座

天蠍座不喜歡跟不熟的人掏心掏肺，與人交往時經常抱持懷疑的態度，寧可獨自一人，也不想和合不來的人相處，因此他們總是和人群保持距離，並躲在暗處觀察每個人的心思，天蠍座雖然安靜低調，但卻對周遭的人瞭若指掌，就算表面上和別人相處融洽，他們也不會交付全部的真心，因此對於謊言能夠很快地做出反應，很難被騙到。

3、雙魚座

雙魚座個性柔和、好相處，幾乎不存在攻擊性，因此受到許多人喜愛，雖然外表看起來呆呆的、很好騙，但他們心裡卻非常清醒，基本上不會讓自己吃虧，生活中他們總是盡可能地釋出善意，讓別人感到很暖心，不過這是因為他們知道，這樣做對自己沒有壞處，而對於那些想佔他們便宜的人，雙魚座也會立刻反抗，絕不輕易受騙，是很懂得趨利避害的星座。

4、水瓶座

水瓶座看似瀟灑、不食人間煙火，但其實心裡非常精明，他們很懂得規避風險，也熟知人際交往的規則，他們總是默默掌握一切技巧，並且在必要的時候運用，因此水瓶座非常不好騙，他們只有自己心甘情願才會付出，如果有人試圖要陷害他們，就會發現他們理智而清醒，甚至缺乏某些情感，一個幾乎沒有弱點和把柄的人，又怎麼可能輕易上當呢？