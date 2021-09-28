4名日本執政黨自民黨的總裁（即黨主席）候選人，26日曾對日本是否應取得核子動力潛艦發表意見，其中對此抱持積極態度者，包含目前民調領跑的行政改革擔當大臣河野太郎。不過日本專家28日指出，這與河野太郎長期的廢核立場背道而馳，認為此發言過度「草率」。

4名候選人26日在富士電視台節目中進行辯論，其中提到近期獲得熱烈討論的澳洲核子動力攻擊潛艦議題，詢問4人日本是否也應取得同類型艦艇。對此河野太郎表示，就能力層面來看，日本擁有核子動力潛艦一事「非常重要」，但包括是否能獲得足以使用的母港在內，須探討運用能力、成本等現實問題。

日本智庫「中國問題全球研究所」（GRICI）所長遠藤譽表示，河野太郎長期主張廢除核能發電，但在宣布參選自民黨總裁後，不僅直接將該政策「封印」，還進一步支持獲得核子動力潛艦，顯示他只要情勢一轉就會隨便扭曲自己的主張，認為這番言論過度情緒性且草率。

相對來說，同樣抱持積極態度的高市早苗認為，雖然日本現有潛艦已足以承擔近岸任務，但考慮到未來國際情勢或最危險的情況，贊成與盟友同樣擁有能因應長距離任務的核子動力潛艦，但也提到須修改《原子力基本法》（即核能基本法）。遠藤譽認為，這與高市早苗加強日本國防能力的主張一致，且相關知識豐富，對其回答給予高評價。

而岸田文雄則抱持較消極的態度，認為雖然核能技術很重要，但日本潛艦部隊目前面臨的最大問題，是難以確保足夠的人力，強調應先考慮如何改善待遇、確保人員。遠藤譽表示，岸田文雄正確地指出了製造核子動力潛艦的最大問題，同樣給予其回答高評價。