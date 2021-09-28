談戀愛不是件容易的事，兩個人相處很容易就會發生摩擦，或出現彼此觀念不合的情況，這時需要好好溝通，才能順利解開問題，不過《搜狐網》近日就分享，有3個星座的人只在乎自己，就算談戀愛了，也總是敷衍另一半。
第三名：天秤座
天秤座的智商、情商都很高，從小到大都是父母口中「別人家的孩子」，而情商高也反應在他們的交際能力上，交友範圍特別廣，幾乎沒有搞不定的對象，不過他們很討厭發生爭執，總是只說對方喜歡的話，而違背自己的內心、委屈了自己。
然而在面對戀人的時候，天秤座反而會用一股高高在上的姿態，認為另一半是高攀了自己，甚至還相當敷衍對方，明明答應要做的事情，都只是嘴上說說，卻根本不想要去做，拖拖拉拉的態度讓另一半非常惱怒。
第二名：射手座
射手座個性瀟灑大方，天生喜歡放蕩不羈的生活，而且沒有人能阻止他們的決定，即使在愛情中也是以自我為中心，他們雖然對另一半很好，不過若是想要他們因為愛情放棄友情，就是絕對不可能的事情，他們甚至不會和異性朋友保持距離。
如果想和射手座好好談一場戀愛，最重要的就是把握當下、不要過於管束他們，畢竟他們我行我素習慣了，突然要考慮別人的感受，就需要很長的適應期，雖然他們也很愛另一半，但相較之下還是自由更重要。
第一名：白羊座
白羊座像個孩子一樣不斷追求新鮮感，不管年紀多大都保持童心和任性，有脾氣就發出來、有不滿就說出來，從來不會委屈自己，和另一半相處的時候，他們也不會壓抑自己的脾氣，更不會考慮對方的承受能力，只是一股腦地把負能量丟出去。
但如果白羊座還願意敷衍，其實問題並不嚴重，若是哪天他們開始壓抑自己的脾氣，連敷衍都懶得敷衍，那就必須開始注意了，因為他們很有可能已經在思考，該怎麼分手又能夠不失體面了。
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