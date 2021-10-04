人生難免遇到不開心的事，有些人會立刻和他人傾訴，或找到發洩管道，但有些人則喜歡藏在心裡，獨自一人陷入悲傷情緒。《搜狐網》命理專欄近日發文，指出4個星座的人經常唉聲嘆氣，整個人都散發出滿滿的負能量。

1、雙魚座

雙魚座天生多愁善感、敏感多疑且自卑，很喜歡胡思亂想，他們內心十分單純，害怕被別人傷害，也擔心有人觸碰到他們的底線，因此雙魚座大多數的壓力都是源於自己的幻想，如果一直不調整這樣的心態，身體和大腦也會受到負面影響，由內而外散發出滿滿的負能量。

2、雙子座

雙子座有一些悲觀且心思敏感，他們總是習慣默默承受一切，內心有再多的難過也不會向人傾訴，反而喜歡獨自消化，他們緩解壓抑心情的主要方法，就是一個人待著不說話，但這樣長久下來很容易生病，建議雙子座還是要適時地傾訴煩惱，不要把所有負能量都悶在心裡。

3、獅子座

獅子座常常會怨嘆老天爺不公平、對待自己特別不友善，為什麼別人幾乎不用努力，就可以輕輕鬆鬆得到很多東西，甚至是過上幸福快樂的日子，但自己明明那麼辛苦，卻什麼都無法擁有，獅子座實在沒辦法想明白，於是這些困惑、不甘就逐漸轉變成負能量了。

4、處女座

處女座的人喜歡追求完美，還很愛面子，不管在工作還是生活方面，他們都希望可以盡善盡美，因此他們常常過度追求結果，進而忽略過程的快樂，若是一件事結果不如預期，他們就會陷入低潮的情緒，建議處女座不要給自己太大的壓力，還要學會適度地放鬆自己。