今年5月中起台灣新冠肺炎疫情爆發，賈永婕自發起送愛心餐活動，接著又向親友募資捐贈醫療器材，讓賈永婕被網友封為全民女神，近日愛心觸角更伸及馬來西亞等地。昨(16日)賈永婕出席代言活動，打趣透露被升格女神後私訊也大爆炸，有人傳訊息來借錢，還有人跟她要五倍券，讓她哭笑不得。

賈永婕近日表示雖送愛心餐到醫院的活動告一段落，但行善義舉不會停，只是將受益對象改為60到80歲的老榮民，每周五改提供90個便當給老榮民及低收入戶。上月她本來計畫贈送PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）到馬來西亞，卻因法規卡關臨時取消，幸好防護衣最後仍平安送達，她除了感謝所有人的幫忙，也感慨寫下：「其實這一次的跨國捐贈真的也讓我學習到了很多事情，每個國家的法規不同，民情不同，每個單位的要求標準也不同！」

賈永婕昨透露臉書私訊爆炸，還有人跟她借錢、要五倍券。（圖／中時資料照片，粘耿豪攝）

賈永婕坦言力量不大，在當地沒有認識的高官，只能麻煩馬來西亞慈濟的工作人員幫忙，也感謝德國方面後來同意由德國出口到馬來西亞，經過層層關卡，從上周起速度終於加快，她在台灣看著相關人士傳來的照片也覺得開心興奮，昨她發文透露歷經波折後終於送上54台PAPR到馬來西亞，謝謝物流和航空公司，也謝謝黃明志團隊的支援。

昨賈永婕出席床墊記者會，透露因行善完成任務給人帶來好印象，導致她臉書變成「許願池」，天天都有網友私訊敲她跟她要東西甚至借錢，讓她無奈說：「大概郭董會收到的訊息我也會有」，而她沒有因此打算停下腳步，之後會忙送物資到印尼的活動，親友原本也會為她擔心，但現在都跳出來幫忙，例如老公王兆杰就成為她助手，而賈永婕也不怕外界質疑，直說：「這件事情我很站的住腳，是因為完全沒有私人利益在裡面。」

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