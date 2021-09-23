桃園市蘆竹區日前有1名老翁透過手機交友軟體結識1名自稱在伊拉克服役的女兵，遭女兵的話術誆騙，差點將百萬現金匯出去，友人接到老翁的借款電話直覺有異，趕緊聯繫警方才成功阻攔這起詐騙案。

伊拉克女兵和老翁經過1個月多噓寒問暖，女兵見時機成熟便謊稱寄了神秘禮物要送給老翁，但包裹遭海關扣留需先繳交稅金、檢驗費等費用，老翁此時已不疑有他，於是捧著百萬元現金打算前往金融機構匯款，更打電話向友人借錢，還好這名友人機警，立即打電話向警方求助，才成功地攔阻這件臨櫃匯款詐騙案。

蘆竹警方表示，72歲的林姓老翁準備百萬元的現金，還打電話向友人海湖坑口廠商協進會創會理事長林守儀商借300萬元，林守儀直覺有異打電話向蘆竹分局秘書室主任陳永成求助，眾人決議先將林翁帶到南崁派出所懇談，眾人輪番說服，最後林翁才認清楚這是場騙局，打消匯款念頭。

蘆竹警分局也呼籲，詐騙老梗手法換湯不換藥，民眾若遇到類似網路交友要求匯款，切記要詳加求證，善用165專線或報警到場協助，以避免掉入詐騙陷阱。