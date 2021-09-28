台中太平區1名90多歲的張姓老翁日前因「想睡卻睡不著，就騎車出來透風」竟獨自一人騎著電動輔助車迷途離家1公里外的小巷弄內，新平派出所員警半夜12點多巡邏時，發現老翁徘迴在路中間還疑似有失智現象，機靈的員警最後透過電動車上店家的聯繫方式確認老翁身分，順利護送老翁返家，始結束這場驚魂迷途記。

太平警分局新平出所警員吳宗哲、蔡仕群日前半夜12時許執行巡邏勤務，巡經廣三街與立德街口發現一老翁騎著電動車在路中間徘徊，兩人立即上前詢問，原來老翁迷路了，老翁疑有輕微失智現象，對於警方的詢問有一搭沒一搭的回應，頻向警方表示，「想睡卻不著覺，在床上翻來翻去，乾脆騎車出來透風乘涼」。

員警見老翁未帶證件，也不清楚家住何處，一時陷入窘境，所幸細心的兩人從電動輔助車的店家聯繫方式得知老翁身分，並透過人臉辨識系統雙重確認無誤，最後順利護送老翁返家。

前來應答的妻子看到警方護送丈夫返家相當的訝異，稱「丈夫晚上10點多睡不著覺，就騎電動車外出，心想應該會在外面公園乘涼一下，不知道會迷路這麼遠。」非常謝謝警方熱心協助，允諾以後會多注意其動態，避免類似情形發生。