桃園市余姓86歲老婦人，1日因為家人外出工作，覺得肚餓難耐，獨自徒步出門覓食，卻不小心忘記了回家的路，一個人呆坐在桃園市平鎮區關爺西路的超商內，所幸巡邏員警經過，發現老婦神色有異，及時伸援，才能幫助老婦找到回家的路。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，家住平鎮區南華街，略有失智的余姓老婦，因家人外出工作，家裡空無一人，老婦想外出買點東西吃，所以戴上斗笠徒步出門，沒想到出門後卻忘了回家的路，於是獨自坐在便利商店內，不知所措。

恰巧警員徐詩雯及郭豐慶巡邏經過，發現坐在一旁的老婦眼神徬徨無助，明顯不像是來超商的人，詢問之下才知道原來老婦已經自己一個人坐在椅子許久，員警趕緊上前詢問，無奈老婦語焉不詳，只嚷嚷的肚子餓，於是員警立即將老婦帶回派出所安置，並提供便當讓老婦果腹，補充體力。

待老婦狀況好轉後，員警利用人臉辨識系統查出老婦的身分，並順利聯繫上老婦的家人。老婦的女婿接到電話趕到派出所，頻頻向警方道謝，並表示岳母平常與兒子媳婦同住，可能因為家人外出工作，岳母一時肚子餓，外出購物卻找不到回家的路，幸好這次遇上熱心的員警，才能讓岳母平安返家。